Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuksuzlukla mücadele 733 gündür sürüyor

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

Boğaziçi Üniversitesi mensupları önce Melih Bulu, ardından da Naci İnci’nin üniversitelerine rektör olarak atanmasını 2 yılı aşkın süredir protesto ediliyor. 733 gündür süren direnişte, akademisyenler her iş günü rektörlük binasına sırtlarını dönüyor. Akademisyenler dünkü nöbetleri boyunca ellerinde “Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite”, “Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler taşıdı.

Nöbetin ardından bir açıklama okuyan akademisyenler, “Bu hafta üniversitemize atanan kayyım yönetimine ve hukuksuz uygulamalarına karşı başlattığımız mücadelenin ikinci yılını doldurduk” dedi.

MÜCADELEYE DEVAM

Akademisyenler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim tarihinde kendine özgü bir yer edinen uzun verimli direnişimiz ile Türkiye’deki demokrasi mücadelesine katkıda bulunuyor olmaktan gururluyuz. Üniversitemiz akademisyenlerinin yüzde 95’inin güven oyu vermediği kayyım yönetimi akademik kadrolara yandaşlarını yerleştirerek üniversite içinde güçlenmeye çalışıyor. Kişiye özel kadro ilanları ve müteakip atamalar bölümlerin iç barışını ve üniversitemizin liyakata dayanan istihdam mekanizmalarını ciddi olarak tahrip edecektir. Bu ilan ve gayrimeşru atamalara itiraz etmeye ve hukuki yollarla üniversitemizi savunmaya devam edeceğiz. Kayyım yönetimi sansürcü ve yasakçı uygulamalarının bir parçası olarak birçok akademisyenimizin ulusal ve uluslararası düzeyde aldığı ödülleri genel kamuoyuyla paylaşmadığı gibi, kurum içi duyuru ve bilgilendirme platformlarına da yansıtmamayı tercih ediyor."

‘GÖREVE DÖNSÜNLER’

Naci İnci ve yönetimi ile hukuksuzca kadrolaşmış isimlerin istifası istenen açıklamada, “Üniversitedeki gayrimeşru uygulamalar bir an önce sona ermelidir. Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz ve haksızca işlerine son verilen dekanlarımız ve enstitü müdürümüz bir an önce görevlerine iade edilmelidir” dedi.