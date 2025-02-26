Boğaziçi Üniversitesi'nde 'İşgal Kafe' cezası: 28 kulüp ve 6 topluluğun etkinlikleri donduruldu!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 07:53

Güncelleme: 26.02.2025 - 07:57

Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey kampüsünde bir kafe işletmesinin özel bir şirket tarafından yapılacağı haberleri üzerine eylemler düzenlenmişti.

Öğretim üyelerinin “kayyum” olarak nitelediği yönetimi de, “Söz konusu işletme, kamuoyunda yer alan iddiaların aksine herhangi bir kahve markasının iştiraki değildir. Özel teşebbüse kiralanmış alanda kimi öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen işgal eylemi, işletme hakkının engellenmesinin yanı sıra üniversitemizdeki barış ortamını da olumsuz etkilemiştir” açıklamasında bulunmuştu.

ETKİNLİKLERE 28 MART'A KADAR DONDURMA

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, "İşgal Kafe" hakkında yazılan bir metinde imzacı olan 28 kulüp ve 6 topluluğun etkinliklerini 28 Mart 2025 tarihine kadar dondurmaya karar verdi. Kulüplerin yönetim kurulları da görevden alındı.

Öğrenci dernekleri tarafından da paylaşılan dondurma yazısında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin imzası bulunuyor.

Etkinlikleri durdurulan kulüpler arasında Atatürkçü Düşünce, Bilim, Bilişim, Briç, Çeviri, Çevre, Dağcılık, Dans, Edebiyat, Eğitim ve Araştırma, Elektroteknoloji, Fotoğrafçılık, Gastronomi ve Degüstasyon, Güzel Sanatlar, Havacılık, Karikatür ve Mizah, Köy ve Kooperatifçilik, Mağara Araştırma, Münazara, Müzik, Oyun, Radyo Boğaziçi, Satranç, Sinema, Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmet, Sualtı Sporları, Tarih İncelemeleri kulüpleri ile Marksist Fikir, BÜÇEV - Dilbilim, LÖSEV Fayda, BÜMED Öğrenci, Örgü, Sosyalist Fikir toplulukları yer alıyor.

"BOĞAZİÇİ SİZE DE YASAKLARINIZA DA BOYUN EĞMEZ"

Kararın ardından açıklama yapan Türkiye Komünist Gençliği (TKG) hedef alınan kulüplerin kampüslerin içine sermayenin girmesine karşı çıkan kulüplerin olmasının tesadüf olmadığını vurguladı.

"Boğaziçi size de yasaklarınıza da boyun eğmez" başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rektörlük geçtiğimiz hafta 22 öğrenciyi hukuksuzca uzaklaştırdıktan sonra sopasını bu sefer de kulüplere yönelterek yönetemediği üniversiteyi kontrol altına almaya çalışıyor ve AKP'yi tam da olması gerektiği gibi temsil ediyor... Karşılarına çıkan her aykırı sesi bastırmaya çalışıyorlar çünkü yönetemeyeceklerinin farkındalar. Onlar attıkları her adımda yönetemeyeceklerini ispatlarken tekrar ilan ediyoruz! Biz yönetebiliriz ve yöneteceğiz. Önümüze istediğiniz yasağı koyun, biz yöneteceğiz!"