Boğaziçi Üniversitesi’nde atama usulsüzlüğü iddiası: Sınavda ilk beşe giren dört kişi mülakatta elendi

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:40

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:52

Kamu mülakatlarında adaletsizlik yapıldığı iddiaları zaman zaman gündeme geliyor. Mülakat sistemindeki sorunların giderilmesine yönelik çağrılar yapılırken iktidardan bir çözüm gelmedi. Mülakatta adaletsizliğin son örneğinin, “kayyum” olarak nitelendirilen rektörlere karşı direnişinin beşinci yılına giren Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşandığı öne sürüldü. Okulda açılan ve 6-7 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen “2024 Yılı YÖK Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Sınavı”nda yazılı sınavdan yüksek alan adayların sözlü mülakatta elendiği ve iktidara yakın Eğitim-Bir-Sen sendikası üyelerinin sözlü sınavda yüksek puan verilerek atandığı öne sürüldü. “Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır” hükmüne göre değerlendirilen sınav sonuçlarında yazılıdan en yüksek alan beş kişinin dördüne sözlü mülakattan 70’den düşük puan verilerek beş kişilik kontenjandan üç kişi alınması da tartışma yarattı.

SINAVIN 11’İNCİSİ SÖZLÜDE BİRİNCİ OLDU

Boğaziçi Üniversitesi internet sitesinden yayımlanan sınav sonuçlarına göre yazılı sınavda 19 kişi arasından ilk beşe giren ve puanları 89,87 ile 83,54 arasında değişen kişilerden dördü, sözlü mülakatta 70’den düşük puan verilerek elendi. Yazılı sınavdan 73,41 puan alıp 19 kişi arasından 11’inci olan aday ise sözlü mülakatta 82 puan alarak birinci oldu.

''İKTİDARA YAKIN KİŞİLER ATANDI''

Sınava ilişkin Cumhuriyet’e konuşan bir aday, muhalif sendikaya üye kişilerin yüksek puan almalarına karşın elendiklerini öne sürerek, “Şeflik için beş kişilik ilan açıldı. Yazılı sınava girdik ve sıralamada ilk beşte olan kişilerin dördü elendi. Mülakata 18 kişi girdi, yazılıda on birinci olan kişiyi sözlü mülakatta birinci olarak atadılar. Yüksek puan alıp elenenler Genç-Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen üyeleri. Atanan üç kişi ise iktidara yakın Eğitim-Bir-Sen üyesi. İki kontenjan da yandı. Çok garip durumlar var. Beş kişilik kontenjan açıp üç kişi alınıyorsa demek ki samimi bir ilan değil bu. Beş kişiye ihtiyacın varsa neden üç kişi alıyorsun” diye konuştu.