Boğaziçi’nde akademisyenlerin sözleşmelerinin yenilenmemesi protesto edildi: ‘Öğrenciler mağdur edildi’

Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:13

Güncelleme: 14.02.2025 - 16:47

Eyleme akademisyenlerin görev yaptığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programı (PDR) öğrencilerinin yanı sıra çeşitli bölümlerin Öğrenci Temsilciliği Kurulu’ndan öğrenciler katıldı.

Eylem kapsamında PDR öğrencileri adına basın açıklaması yapıldı. Okul bileşenlerinin görüşü dikkate alınmadan verilen karar sebebiyle yaşanan aksaklıklara değinilen açıklamada “Rahşan Nazlı Somel ve Gizem Toska hocalarımızın görevlerine son verilmesi, sadece lisans öğrencilerini değil, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini de ciddi şekilde etkilemiştir. Çalışmalarını bu akademisyenlerin danışmanlığında yürüten öğrenciler büyük bir belirsizlik ve akademik kaygıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu kararlar, sadece akademisyenleri değil, bilim üretimini ve akademik geleceği de sekteye uğratmıştır” dendi.

Öte yandan öğrenciler, akademisyenlerin görevlerine iade edilmesi için okul yönetimine dilekçe de verdi.

‘EĞİTİM HAKKI İHLAL EDİLİYOR’

Atanmış rektörler döneminde usulsüz şekillerde görevlerini yapmaları engellenen akademisyenler Can Candan, Tolga Sütlü, Zeynep Kadirbeyoğlu ve Yıldız Silier örneklerinin de hatırlatıldığı açıklamada, ‘Akademik yeterlilikleri belirsiz, ‘paraşüt hoca’ olarak adlandırılan isimlerin liyakat gözetilmeksizin derslere ve kadrolara yerleştirildiğini gözlemliyoruz. Özellikle hocalarımızın görevlerine son verilmesiyle boşalan dersler, alanında uzman olmayan akademisyenlere devredilerek eğitim hakkımız ihlal ediliyor” ifadeleri kaydedildi.

Okul yönetiminden ise akademisyenlerin sözleşme süreçlerinde keyfi kararlar alınmaması ve sözleşmelerin yenilenmemesi sebebiyle mağdur edilen öğrencilerin sorunlarının giderilmesi talep edildi.

Açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi:

“Boğaziçi Üniversitesi, kayyum rektörlerin veya tepeden inme atanan hocaların değil; akademik özgürlüğü, eleştirel düşünceyi, Boğaziçi kültürünü savunan öğrencilerin ve akademisyenlerindir.”