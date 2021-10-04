Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere sert müdahale
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Naci İnci, makam aracına binerken öğrencilerin protestosu ile karşılaştı. Öğrencilerin rektörün aracının önünü kesmesi sonrası güvenlik görevlileri sert müdahalede bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestoları devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlattıkları ve istifası sonrası yardımcısı Naci İnci'nin rektör olarak atanmasıyla devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 183'üncüsünü gerçekleştirdi. Akademisyenler bir kez daha sırtlarını rektörlük binasına döndü.
BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI
Akademisyenlerin nöbeti sırasında 2021 girişli hazırlık öğrencileri de rektörlüğün online eğitim kararlarına karşı protestolarını gerçekleştirdi. Öğrenciler, protestolarının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.
ÖĞRENCİLERE SERT MÜDAHALE
Rektör Naci İnci ise rektörlük binasından çıkarken öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Bazı öğrencilerin Naci İnci'nin bindiği makam aracının önünde durması üzerine özel güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle arbede yaşandı. Aracın üzerine çıkan bir öğrenciye ise sert müdahale edildi.
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