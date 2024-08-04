Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yurt inşaatında iş cinayeti: Başmüfettiş görevlendirildi

Yayınlanma: 04.08.2024 - 16:40

Güncelleme: 04.08.2024 - 16:41

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında bir işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetiyle ilgili inceleme yapmak üzere başmüfettiş görevlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında yaşanan iş kazası nedeniyle bir işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir başmüfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.