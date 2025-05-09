Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kâbe görseli davasında tüm sanıklara beraat

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:36

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:42

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi iddiasına ilişkin 7 sanığın ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3 ‘er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, esasa ilişkin kararını açıkladı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanıkların duruşmada olmadığı gerekçesiyle son sözleri alınan sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlemediğini belirterek, beraatlarını talep etti.

TÜM SANIKLARIN BERAATLARINA HÜKMEDİLDİ

Savunmaların alınmasının ardından esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasında bulunan tüm sanıkların üzerlerine atılı ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

3'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler D. D. ve S. C.U ile diğer şüpheliler E. K., H. K., M. B., S. N. B., R. Ö’nün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1’er yıldan 3 ‘er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.