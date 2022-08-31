Boğaziçi Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'ni açıp öğrencilere soruşturma başlattı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:13

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atadığı kayyum rektör Melih Bulu döneminde, Boğaziçi Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi açılmıştı. Kayyum rektör Melih Bulu okul içinde kendisine rektör yardımcısı dahi bulamamış, görevi Naci İnci kabul etmişti.

Üniversite yönetimi ise o güne kadar demokratik yollarla seçilen senato tarafından yönetiliyordu.

Demokratik yollarla seçilen senatodan rahatsız olup Boğaziçi’ni ele geçirmek isteyen AKP ise çareyi okul içinde kadrolaşmak için hukuksuz bir şekilde açtıkları Hukuk Fakültesi'ni kurmakta buldular.

HUKUK FAKÜLTESİ’NİN İLK İCRAATI: ÖĞRENCİLERE SORUŞTURMA

Hukuk Fakültesinin ise ilk icraatı çok gecikmedi…

Bu sabah bazı öğrencilere Hukuk Fakültesi tarafından soruşturma açıldığına dair e-posta gönderildi. Öğrencilere gönderilen e-postada, “Fakülteniz tarafından disiplin soruşturması başlatılmış olup fakültenizin talebi üzerine Hukuk Fakültesi tarafından soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım” denildi.

FAKÜLTENİN AÇILMASININ AMACI KADROLAŞMAK

Gerçek Gündem’e konuşan Özgür Boğaziçi grubundan Tutku Kırcalı, kendisine Hukuk Fakültesi tarafından soruşturma açılacağına dair bu sabah bir e-posta aldığını söyledi:

“’Fakülteniz tarafından disiplin soruşturması başlatılmış olup fakültenizin talebi üzerine Hukuk Fakültesi tarafından soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım’ diye bir bilgiyle Hukuk Fakültesi öğrencisi üyesinden bu sabah bir e-posta aldım.”

Önceden de hakkında soruşturmalar açıldığını söyleyen Kırcalı, yeni açılan soruşturmaların üçünün de Hukuk Fakültesi tarafından yönetileceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Başka arkadaşlarıma da soruşturma açıldı, bundan sonraki soruşturmaları da Hukuk fakültesi adı altında açacaklar. Normalde fakültelerde hocaların oluşturdukları komisyonlar dekanlığa ‘ceza vermeye uygun görülmemiştir diye görüş bildiriyorlardı. Hukuk fakültesindeki ‘hocamsılar’ artık bu işe bakmaya başladıklarına göre onlar muhtemelen direkt ceza isteğiyle gönderecekler. Fakültenin açılmasının amacı okul içinde kadrolaşmak hem de bu tip öğrencilere verilen cezalarda, soruşturmalarda hız kazanmak."

“NACİ’Yİ GÖNDERECEĞİZ”

Direnişin tekrar alevleneceğini söyleyen Kırcalı, baskıların artıkça direnişin de büyüyeceğini söyleyerek, “Bu baskıların artacağını öngörüyoruz zaten, karşısında beraber yan yana gelip direnişi büyüteceğiz ve Naci’yi göndereceğiz. Herkesi direnişi büyütmeye çağırıyoruz, bunların karşısında durabileceğimiz tek zemin direniş için yan yana geldiğimiz zemin” açıklamalarında bulundu.

Bir sonraki dönem daha etkili eylemler yapılacağını belirten Özgür Boğaziçi’nden Tutku Kırcalı, öğrenci ve akademisyen kanadında hala devam eden eylemlikler olduğunu söyledi.