Boğaziçi Üniversitesi'nin Kayyum Rektörü Naci İnci'ye Turkcell'den koltuk

Turkcell'in yeni yönetim kurulu belli oldu. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı görevine devam ederken, yönetim kuruluna Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kayyum Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. İdris Sarısoy atandı.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 23:28
Boğaziçi Üniversitesi'nin Kayyum Rektörü Naci İnci'ye Turkcell'den koltuk
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Turkcell'in yeni yönetim kurulu, bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının ardından belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı görevine devam ederken, yönetim kuruluna Arda Ermut, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. İdris Sarısoy atandı.

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Sir Julian Horn-Smith ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Afif Demirkıran ve Hüseyin Arslan, görevinden ayrıldı.

Bu kapsamda Ermut, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. İnci ve Prof. Dr. Sarısoy ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

"HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ifadeleri şu şekilde yer aldı:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak 30 yıldır en yeni teknolojileri vatandaşlarımızla buluşturmanın ve ülkemiz için çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapma hedefimizi gerçekleştirmek için yeni yönetim kurulumuzla çalışacağız. Bu vesileyle görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerimize özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulumuza yeni katılan üyelerimize görevlerinin hayırlar getirmesini diliyorum. Daha da güçlü bir takım olarak, üretmeye ve ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz."


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