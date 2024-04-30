Fenerbahçe'den İsmail Kartal - Edin Dzeko iddialarına yanıt: 'Teknik direktörümüzün oyuncu tercihleri...'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile Boşnak golcü Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir. Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile golcü oyuncu Edin Dzeko arasında sorun yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı mecralarda yer alan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Öncelikle Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir.
Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır.
Bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını; gerek geleneksel gerek dijital mecralarda özellikle son dönemde artan bu ve benzeri yalan haberlerinin dikkate alınmamasını taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."
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