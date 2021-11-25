Boğaziçili öğrenciler yine hakim karşısında: 51 gündür tek kişilik hücredeyim

25 Kasım 2021 Perşembe, 16:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından önce Melih Bulu'nun ardından Naci İnci'nin atanmasını protesto eden öğrenciler 1 Şubat 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde eylemlere katılmış ve kampüse giren kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmışlardı. Gözaltıların bazıları özel güvenlik görevlilerinin beyanları neticesinde “2911 sayılı Kanuna muhalefet” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını işledikleri iddiasıyla davaya dönüşmüştü.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nin salonu küçük olduğu için daha geniş salonu olan 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka dosyadan dolayı tutuklu olan sanık Caner Perit Özen de getirildi. Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık, öğrenciler ve avukatlar izledi.

MÜŞTEKİLER ŞİKAYETÇİ OLMADI

Müştekiler, herhangi bir zararının olmadığını belirterek sanıklardan şikayetçi olmadılar.

'51 GÜNDÜR TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALIYORUM'

Tutuklu sanık Caner Perit Özer savunmasında olayın gerçekleştiği gün arkadaşlarının tutuklandığını tepki için eylem yaptıklarını dile getirerek, " Biz çamur içinde sürüklenip gözaltına alındık. Emniyete götürüldük. 51 gündür tek kişilik hücrede kalıyorum" dedi. Sanık Ahmet Berk Kurt, "Daha önce ifade vermiştim. Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mehmet Velat İnci , "Herhangi bir suç işlemedim. O gün okuldan biz çıkamadık" dedi. Emrullah Yücer, "O gün okulda dışarı çıkmak istediğimizde çıkamadık. Bizde barışçıl bir şekilde bekledik orda. Giriş çıkışları engellemedik. Orda aç bırakıldık. Adli kontrolümün kaldırılmasını talep ediyorum.

'BİZİ ALDIKLARINDA DOLAR 7 LİRAYDI'

Ömer Sarıkaya ise üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, "Yıllardır huzur içinde yaşadığımız üniversiteyi mahvettiler. Bizleri çamurda sürükleye sürükleye gözaltına aldılar. Hiç kimse ile problemimiz yoktu. 3 gün gözaltında aç susuz bıraktılar. Boğaziçili öğrencilerin çoğu yurtdışında eğitimini tamamlıyor. Biz 9 aydır adli kontrole gidiyoruz. Bizi aldıklarında dolar 7 liraydı. Şimdi yurt dışına çıkmak isteyen öğrenci iki kat ödüyor. Adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme Başkanı basın mensuplarını dışarıya çıkarmak istedi fakat avukatların itirazları üzerine vazgeçti. Duruşma avukat savunmalarıyla devam ediyor.