Boğaziçi Üniversitesi’nde dekan Selami Kuran istifa etti, Rektör Prof. Dr. Naci İnci kendisini atadı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:25

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran, görevinden ayrıldı.

Rektörlüğünden yapılan duyuruda, Kuran’ın fakültenin kuruluş çalışmalarının tamamlamlanmasının ardından “sağlık sorunları” gerekçesiyle kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Selami Kuran fakülte kuruluş çalışmalarının tamamlanması ardından sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesine, asaleten yeni dekan ataması yapılana kadar Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekalet edecektir” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu döneminde kurulan hukuk fakültesi tartışmalara neden olmuştu.

“HUKUK FAKÜLTESİNİN BAŞINDA BİR FİZİK PROFESÖRÜ VAR”

Prof. Cem Say, karara tepki göstererek, “Selami Kuran tek bir ders vermeden üniversitemizden ayrılmış; kuruluşundaki hukuksuzluklar nedeniyle hakkında Türkiye Barolar Birliği'nce kapatma davası açılan Boğaziçi “hukuk” fakültesinin başında bir fizik profesörü var şu an” ifadelerini kullandı.

Selami Kuran tek bir ders vermeden üniversitemizden ayrılmış; kuruluşundaki hukuksuzluklar nedeniyle hakkında Türkiye Barolar Birliği’nce kapatma davası açılan Boğaziçi "hukuk" fakültesinin başında bir fizik profesörü var şu an. https://t.co/URLFYVYYJE — Cem Say (@say_cem) July 27, 2022

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetlerinin 383'ncüsünü bugün rektörlük binasına sırt dönme eylemiyle gerçekleştirdi.