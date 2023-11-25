Boğaziçi’nde Akademik özerklik hiçe sayıldı... Rektörlük bölümün isteğini görmezden geldi!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 14:48

Güncelleme: 25.11.2023 - 14:48

Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde” adrese teslim atama yapılmamasına ilişkin net bir maddenin yer almasına karşın, üniversite yönetimleri verdikleri ilanlarla bu maddeyi hiçe saymaya devam ediyor.

Bunun son örneğine de akademik özerklik ve rektörlüğün baskıları ile sıklıkla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi’nde rastlandı.

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı için 17 Kasım’da doçentlik kadrosuna alınacak öğretim görevlisi için ilana çıkıldı. Söz konusu ilanda, “Doktora derecesini karşılaştırmalı kültür çalışmaları ile ilgili bir alanda almış olmak; AHCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde karşılaştırmalı kültür çalışmaları ve kutsal metinler üzerine yayını olmak” şartı arandı.

Söz konusu ilan akıllarda adrese teslim atama iddialarına ilişkin de soru işareti bıraktı.

BÖLÜMÜN İHTİYACI YOK!

Konuya ilişkin Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, söz konusu ilan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün bilgisi olmadan açıldı. İlanda yer alan kutsal metinler üzerine yayın yapmış olmak şartının, bölümün istek ve ihtiyacı dışında rektörlük tarafından aldığı öğrenildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün içerisinde, kutsal metinler ile ilgili herhangi bir çalışma ya da ders olmadığı, bu kadroya alınacak kişinin bölümde herhangi bir çalışma yapamayacağı ve hatta verebileceği bir ders bulunmadığı da öğrenildi.

DAVA AÇILACAK

Bu ilanla İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yetkin kişilere kadronun kapılarının net bir şekilde kapatılmak istendiği ve adrese teslim olarak bir kişinin düşünüldüğü bilgisi edinildi.

Konuyla alakalı bölümün dava açacağı da öğrenildi.

ADRESE TESLİM KADRO İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından 27 Kasım’da, İbrahim Çağrı Kurt tarafından “Bilimsel veriler ışığında Neo-Darwinistik Evrim ve İslam” konulu bir program düzenlenecek. İbrahim Çağrı Kurt, Şubat 2023’te Boğaziçi Üniversitesi’ne adrese teslim bir şekilde atandığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.