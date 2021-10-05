Boğaziçi’nde şimdi de üniversiteye ait malların satışı için komisyon hamlesi

05 Ekim 2021 Salı, 04:00

Öğrenciler ve akademisyenlerin “kayyum rektör” protestolarının sürdüğü, yakın zamanda imar planında değişiklik yapılmasıyla “yapılaşmaya mı açılıyor” endişelerinin yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi’nde bu kez de üniversiteye ait malların satılabilmesi için bir komisyon oluşturuldu. Komisyon üyelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör, onun yardımcıları ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç’un akrabası Nedim Malkoç oluşturuyor.

2 Ekim’de Rektörlük tarafından üniversite birimlerine gönderilen kararda, “Üniversitemiz mülkiyetinde ve tasarrufundaki taşınmazlar ile ilgili her türlü tasarrufa yönelik işlemleri karara bağlamak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı’na bildirmekle görevli Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur” denildi. Komisyonda, akademisyen ve öğrencilerin Erdoğan tarafından atama yoluyla görevlendirildiği için “ikinci kayyum” olarak nitelendirdiği Rektör Prof. Dr. Naci İnci, Melih Bulu döneminde atanan yardımcıları ve üniversiteye dışarıdan atanan Malkoç yer aldı. Nedim Malkoç’un atanması yargıya taşınmış, 12. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Malkoç’un Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli Şube Başkan Vekilliği yaptığı da belirtilmişti.

‘CİDDİ BİR HUKUK İHLALİ’

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlilerinin avukatı Fırat Kuyurtar, komisyonun kurulmasında hukuk ihlalleri bulunduğunu ifade ederek “Üniversiteler artık kullanılamaz hale gelmiş taşınmazları Hazine’ye ya da üniversiteye gelir amaçlı satabiliyor. Ancak Boğaziçi’nde komisyon kurulma kararında ciddi hukuk ihlalleri söz konusu. Çünkü bu kararı alabilmek için öncelikle bir yönetmelik hazırlanmalı. O yönetmelik üzerinde de hangi taşınmaz satılacaksa üniversite yönetim kurulundan bir karar alınmalı. Ardından bu taşınmaz değerlendirme komisyonu kurulmalı” dedi. Bulu dönemi öncesindeki komisyonda çok daha demokratik bir yol izlendiğini belirten avukat, “Fakültelerden belirlenecek dört akademisyenin de katılabildiği bir komisyondu bu. Şimdi ise yine bir oldubittiye getirme söz konusu. Muhtemelen birilerinin baskısıyla alınmış bir karar. Nedim Malkoç hakkında biz yürüteyi durdurma kararı aldık ve karar üniversiteye tebliğ edildi. Bu kişi hukuken görevli değil” açıklamasında bulundu.

Yakın zamanda üniversite ve çevresini kaplayan bir imar değişikliğine gidildiğini hatırlatan Kuyurtar, “Komisyon ve imar planı birbirini tamamlıyor gibi görünüyor. Üniversitenin yoğun olarak kullanımındaki alanlardan ziyade daha çeperde kalan yerlere yönelik bir hamle geleceği kuşkusunu uyandırıyor. Biz bir karar aldık, bu kısmı kullanmıyoruz, satacağız, parayı Hazine’ye aktaracağız deyip sonra da Cumhurbaşkanı’ndan müsaade isteyebilirler” ifadelerini kullandı.

İnci’nin kararıyla derslerine son verilen öğretim görevlisi Feyzi Erçin ise kararla ilgili sosyal medya hesabından, “Bir kayyum ve iki yardımcısı, hakkında yürütmeyi durdurma kararı olan genel sekreteri dahil etmekten çekinmeden tüm okulu talan etme kararını uyguluyor. BOUN’a saldırının politik, planlı, yargı-tanımaz yanı ve okulu, birbirimizi topyekûn sessiz kalmadan korumak zorunluluğu...” ifadelerini kullandı.