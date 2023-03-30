Boğaziçi'nden zorla taşınan köpekler çamur içinde ve soğukta kaldı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 18:25

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 18:25

Boğaziçi Üniversitesi’nde köpeklerin bulunduğu hayvan barınağına (BUPaws), 15 Mart'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Rumeli Hisarı Fethi Şehitlik Dergâhı'na yakın olduğu ve başka bir 'alana' dönüştürüleceği gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından el konuldu.

26 Mart'ta ise polisler, hayvan barınma merkezine yıkım için iş makineleriyle gitti. Çoğu hasta ve yaşlı olan hayvanlar zorla başka bir alana taşındı.

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi'nin (BUPaws) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, zorla yerlerinden edilen köpeklerin, dün gece ve bu sabah etkili olan yağmurda soğuktan titrediği ve çamur içinde kaldığı görüldü.

Paylaşımda ayrıca, "Alana BUPAWS alınmıyor, lütfen yeni/eski alana gidin, gitmeyi talep edin, gördüklerinizi söyleyin yazın, tarafsız objektif yorum istiyorlar madem biz alınmıyoruz açık çağrımız sizler gidin konuşun gözlemleyin" ifadeleri yer aldı.