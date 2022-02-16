Boğaziçi'nin kayyum rektörü Naci İnci, vakıf kurdu
Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı kurdu. 250 bin lira mal varlığı olan vakfın yönetiminde AKP’ye yakınlığıyla bilinen isimlerin bulunması ise dikkat çekti.
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan eski AKP’li Melih Bulu’ya yönelik tepkilerin ardından Bulu’nun yerine getirilen ve “kayyum rektör” olduğu gerekçesiyle akademisyen ve öğrencilerin karşı çıktığı Naci İnci, bu kez Boğaziçi Üniversitesi için vakıf kurdu. Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) adıyla kurulan vakfın mal varlığı, 250 bin lira olarak belirlendi.
AKP ETKİSİ
Vakfın amacı, “Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere tüm yükseköğretim kurumlarının kurumsal kapasitesine destek olarak, üniversitelerin insanlığa yaptığı katkıları artırmak” olarak açıklandı. Vakfın vakfedenleri ise dikkat çekti. İnci’nin yanı sıra vakfedenler arasında üniversitenin rektör yardımcıları Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ve Fazıl Önder Sönmez ile genel sekreter vekili Hasan Fehmi Topal, Boğaziçi mezunu olan AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat, Mehmet Altunkılıç, Mehmet Yalçıntaş ile AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) ve BURA’nın başkanı Muhammed Fehim Paluluoğlu da bulunuyor. BURA’nın ilk genel kuruluna, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Derneğin ilk talebi ise Boğaziçi’ne cami yapılması olmuştu. BUVAKIF’ın yönetim kurulu ise Boğaziçi Rektörü İnci, genel sekreter vekili Topal, BURA Başkanı Paluluoğlu, BURA Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeşilyurt ve Mehmet Yalçıntaş’tan oluştu.
TEPKİLER SÜRÜYOR
Eski AKP’li Bulu’nun bir gece yarısı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması sonrası akademisyen ve öğrenciler, eylemlere başlamıştı. Uzun süren eylemlerin ardından Bulu, görevinden alınmış, yerine Naci İnci getirilmişti. Ancak öğrenci ve akademisyenler, üniversite bileşenlerinin görüşlerinin alınmaması nedeniyle İnci’ye karşı eylemlerini sürdürmüştü.
İlgili Haberler
- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci, dekanı görevden alıp yerine kendini atadı
- Boğaziçi Üniversitesi'nde üç dekan görevden alındı
- Akademisyen Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alınmasına isyan etti, süreci anlattı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
En Çok Okunan Haberler
- ABD’li eski general, Montrö’ye işaret etti
- Yargıç aranıyor
- CHP'den Covid-19 raporu
- Kanal İstanbul, kültür varlıklarını etkileyecek
- ‘Devlet aklı’ değil ‘hikmet-i hükümet’
- 6’lı toplantının asıl anlamı ve önemi
- Galatasaraylıların ‘Yıldız Ağabey’ini yitirdik
- Medyanın yeri neresidir? - Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR
- Yeni roman... Nouvella...
- Tanrı Assur’un Krallığı