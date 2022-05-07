Boğazına ekmek parçası kaçan kişi hayatını kaybetti
Yalova’da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş (35), tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Bağlarbaşı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yemek yiyen evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş’un boğazına ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Bozkuş, yere düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkuş, kurtarılamadı. Volkan Bozkuş’un cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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