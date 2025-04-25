Boğazına lokma takılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.04.2025 - 00:13

Güncelleme: 25.04.2025 - 00:13

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2078 Sokak’ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Aliye Tanç’ın (95) boğazına oğlu ile birlikte yemek yerken lokma takıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tanç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tanç’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacağı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.