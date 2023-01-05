Boğazına şeker kaçan 16 aylık bebek yaşamını yitirdi

Siirt'in Şirvan ilçesinde oyun oynarken boğazına şeker kaçan 16 aylık Ömer bebek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
05 Ocak 2023 Perşembe, 09:56
Boğazına şeker kaçan 16 aylık bebek yaşamını yitirdi
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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde evlerinde kardeşiyle oyun oynayan 16 aylık Ömer Faruk Açıkça'nın boğazına şeker kaçtı.

Durumu fark eden ailesi tarafından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 



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