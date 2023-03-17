Boğazına simit takılan zihinsel engelli öğrenciden acı haber
Isparta’da nefes borusuna simit kaçan ve Isparta Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan zihinsel engelli öğrenci, tedavisinin 74’üncü gününde hayatını kaybetti.
Isparta merkezde bulunan Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören 11’inci sınıf öğrencisi Mehmet Murat Bitiktaş’ın (21), 2 Ocak tarihinde yediği simit parçası boğazına takıldı.
74 GÜN SONRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Nefes almakta güçlük çeken öğrenciye 3 öğretmeni sırasıyla Heimlich manevrası ile müdahale etse de sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Bitiktaş’ın, tedavisinin 74’üncü gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da sosyal medya hesabından Mehmet Murat Bitiktaş’ın ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Öğrencimize Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve öğretmenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken HDP ziyareti açıklaması
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Prof. Dr. Ercan'dan Mersin'deki depreme ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Savcı Sayan istifa etti
- Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı