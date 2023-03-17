Boğazına simit takılan zihinsel engelli öğrenciden acı haber

Isparta’da nefes borusuna simit kaçan ve Isparta Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan zihinsel engelli öğrenci, tedavisinin 74’üncü gününde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:38
Boğazına simit takılan zihinsel engelli öğrenciden acı haber
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Isparta merkezde bulunan Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören 11’inci sınıf öğrencisi Mehmet Murat Bitiktaş’ın (21), 2 Ocak tarihinde yediği simit parçası boğazına takıldı.

74 GÜN SONRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Nefes almakta güçlük çeken öğrenciye 3 öğretmeni sırasıyla Heimlich manevrası ile müdahale etse de sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Bitiktaş’ın, tedavisinin 74’üncü gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da sosyal medya hesabından Mehmet Murat Bitiktaş’ın ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Öğrencimize Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve öğretmenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.


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