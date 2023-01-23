CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Millet simit alamaz oldu!
Ankara'da 7 lira olan simitin yeni fiyatı bugünden itibaren geçerli olacak. Simite gelen zamma tepki göster CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden "Hızlıca karar alıp verilen tek adam yönetiminde millet simit alamaz oldu!" paylaşımını yaptı.
Başkent'te simitin fiyatı 7 lirayı gördü.
Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş; doğalgaz, elektrik, un, susam fiyatlarındaki artışla, kira ve asgari ücrete yapılan zamları hatırlattı.
Delibaş, bu artışlar nedeniyle fiyata 2 lira zam yapıldığını söyledi.
2 LİRA ZAM GELDİ
100 gramlık Ankara simidi 2 lira zamla 7 liradan satılacak.
"HIZLICA KARAR ALIP VERILEN TEK ADAM YÖNETİMİNDE"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, simite gelen zamma tepki gösterdi. Salıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da simit 7 TL oldu. Ülkenin bazı yerlerinde 7 TL'den de pahalı. Herkesin bizi kıskandığı ekonomi... Hızlıca karar alıp verilen tek adam yönetiminde millet simit alamaz oldu!" ifadesini kullandı.
Ankara'da simit 7 TL oldu. Ülkenin bazı yerlerinde 7 TL'den de pahalı.— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) January 23, 2023
Herkesin bizi kıskandığı ekonomi... Hızlıca karar alıp verilen tek adam yönetiminde millet simit alamaz oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Cumhurbaşkanı aday olamaz’ diyen AKP’liler
- Mansur Yavaş adayını açık açık ilan etti!
- AKP'li vekilden ilginç sözler
- Çalışmayı düşünen EYT'liye kötü haber
- Sinan Ateş'in ailesinde Erdoğan'a sert tepki
- ‘Bu adım intihar olur’
- Erdoğan seçim için net tarih verdi
- Mardini'nin Survivor'dan ayrılma nedeni belli oldu
- İsveç Konsolosluğu çalışanları cama yazı astı
- Zafer Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçti!