CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Millet simit alamaz oldu!

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 14:38

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 14:41

Başkent'te simitin fiyatı 7 lirayı gördü.

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş; doğalgaz, elektrik, un, susam fiyatlarındaki artışla, kira ve asgari ücrete yapılan zamları hatırlattı.

Delibaş, bu artışlar nedeniyle fiyata 2 lira zam yapıldığını söyledi.

2 LİRA ZAM GELDİ

100 gramlık Ankara simidi 2 lira zamla 7 liradan satılacak.

"HIZLICA KARAR ALIP VERILEN TEK ADAM YÖNETİMİNDE"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, simite gelen zamma tepki gösterdi. Salıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da simit 7 TL oldu. Ülkenin bazı yerlerinde 7 TL'den de pahalı. Herkesin bizi kıskandığı ekonomi... Hızlıca karar alıp verilen tek adam yönetiminde millet simit alamaz oldu!" ifadesini kullandı.