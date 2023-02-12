Ankara'da pideci ve simitçilerden deprem bölgesine yardım

10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; Ankaralı pideci ve simitçiler, hazırladıkları kumanyaları deprem bölgesine gönderdi.

İHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 11:20
Ankara'da pideci ve simitçilerden deprem bölgesine yardım
Abone Ol google-news

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye depremzedeler için seferber oldu.

Ankaralı pideci ve simitçiler, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım için seferber oldu.

BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Hayırsever esnafın hazırladığı kumanyalar deprem bölgesine gönderildi.


Ankara 6 Şubat depremi AFAD son depremler artçı deprem deprem

İlgili Haberler

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi kapılarını depremzedelere açtı

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi kapılarını depremzedelere açtı
Depremin 150. saatinde mucize: 64 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Depremin 150. saatinde mucize: 64 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı
Olası İstanbul depremi için geliştirilmişti: Bölgeye gönderildi

Olası İstanbul depremi için geliştirilmişti: Bölgeye gönderildi

En Çok Okunan Haberler