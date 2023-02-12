Ankara'da pideci ve simitçilerden deprem bölgesine yardım
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; Ankaralı pideci ve simitçiler, hazırladıkları kumanyaları deprem bölgesine gönderdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye depremzedeler için seferber oldu.
Ankaralı pideci ve simitçiler, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım için seferber oldu.
BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Hayırsever esnafın hazırladığı kumanyalar deprem bölgesine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü!
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Kendileri bile dayanamayıp sildi
- Borsa tartışması: Nebati 'Erdoğan’a söyleyememiş'
- Vali oluruyla resmi belgelerle dolu binaya yıkım kararı
- Kıbrıs'a kaçan müteahhit konuştu: Babamı ihbar ettim!
- ABD Çinli şirketleri kara listeye aldı
- Erdoğan yeni kararları açıkladı
- Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı
- Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir?