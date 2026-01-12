'Boğazına yapışın' demişti! Sağlık personelini hedef gösteren AKP'li vekil hakkında suç duyurusu

"Gidin gırtlağına yapışın" diyerek sağlık personelini hedef gösteren AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AKP Kırklareli milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" ifadelerini kullanarak sağlık personelini hedef göstermişti.

Hekim Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

"AÇIK BİR TEHDİT VE ŞİDDET ÇAĞRISI"

Hekim Birliği'nin konuya ilişkin olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Hekimlere yönelik şiddeti teşvik eden milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir milletvekilinin halkı hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete açıkça teşvik eden sözler söylemesi kabul edilemez. Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açılış töreninde bir konuşma yapan milletvekili, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sunduğu hizmeti hedef alarak vatandaşlara 'Memnuniyetsizlik olursa hekimlerin gırtlağını sıkın, yapışın, sıkın' şeklinde ifadeler kullanmıştır. Bu sözler, halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmaya yönelik açık bir tehdit ve şiddet çağrısı içermektedir."