Boğazını kesip kafasını sokağa atmıştı... İstanbul'da annesini vahşice öldüren Ali Sayan'ın yargılanmasına devam edildi

Bağcılar’da annesinin kafasını keserek sokağa atan şahsın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu’ndan dönüşünün beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 13:10
Boğazını kesip kafasını sokağa atmıştı... İstanbul'da annesini vahşice öldüren Ali Sayan'ın yargılanmasına devam edildi
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Bağcılar’da 25 Eylül 2022’de annesi Havva Sayan’ı (58) öldürdükten sonra kafasını keserek sokağa atan tutuklu sanık Ali Sayan’ın (27) yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Sayan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"TAKDİR MAHKEMENİNDİR"

Duruşmada savunma yapan sanık Ali Sayan, “Bir diyeceğim yoktur. Tutukluluk hususunda takdir mahkemenindir” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın cezai ehliyetine ilişkin dosyanın Adli Tıp Kurumu’ndan dönüşünün beklenilmesine karar verdi. Heyet, sanık Ali Sayan’ın tutukluluk halinin de devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan’ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan’dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.

İddianamede maktul Havva Sayan’ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8’inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti. Ali Sayan’ın ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.


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