Şahan Gökbakar'dan 'kafa kesme' tepkisi: Gülşen'i hatırlattı...

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:54

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 17:54

Sokak röportajında "Hizbullahçıyız" diyen ve muhalefet liderlerini "Kafalarını keseriz. Cihada hazırız" sözleriyle tehdit eden İsmail Cevher Kasımoğlu adlı kişi gözaltına alındıktan bir gün sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in bir konserinde orkestrası ile konuşurken yaptığı 'İmam hatip esprisi' nedeniyle tutuklanarak hapse gönderilmesini hatırlatan ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, 'kafa kesme' tehdidinde bulunan kişnin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.



GÜLŞEN'İ HATIRLATTI

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Gökbakar, "İnsanlar bir tweet attı veya saçma sapan konuştu diye (mesela Gülşen) hapis yatıyor bu ülkede. Ancak aynı adalet sistemi, ülkenin milyonlarca insanına, alenen kafir ve o... ç... diyen ve kafalarını keseriz, cihada hazırız diye tehdit eden bir kişiyi serbest bırakıyor öyle mi?" diye yazdı.