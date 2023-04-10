Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in 104. ölüm yıl dönümü: 'Emperyalizme direnişin sembolü'

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 05:41

İşgal döneminin sembol karakterlerinden Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, 104 yıl önce bugün 10 Nisan 1919’da “Ermeni tehciri sırasında sivillerin ölmesine göz yumduğu” iddiasıyla 35 yaşında idam edildi. TBMM tarafından 14 Ekim 1922’de Milli Şehit ilan edilen Kemal Bey’in idam öncesi son sözleri ise “Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun böyle adalet! Fertler ölür, millet yaşar. İnşallah Türk milleti ebediyete kadar yaşayacaktır” oldu.

Emperyalizmin Kemal Bey’i daha önceden hedefe koyduğuna dikkat çeken Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Atagenç, “Kemal Bey’i önce görev yaptığı tüm yerlerde ‘göreve ihmal’ suçundan yargıladılar. Beraat edince de son kumpası kurdular” dedi.

(Ömer Atagenç)



DÖNEMİNİN KUMPAS DAVASI

“Yargılama sırasında Kemal Bey’in lehine şahitlik yapacak çok az sayıda kişinin çeşitli engellemeler nedeniyle davaya katılamadığını” belirten Atagenç, buna karşılık aleyhinde şahitlik yapacak kişiler bulunduğunu ve bunlardan biri olan Varvaryan’ın aleyhteki ifadesini para karşılığı yaptığının ortaya çıktığını” belirtti. “Ermeni Tehciri sonrasında bu süreçte yaşanan olumsuzlukların tespit edilmesi niyetiyle başlayan tahkikatın suçu ya da suçluyu aramak yerine bu süreçte görev alan çok sayıda bürokrata yönelik bir tasfiye hareketine dönüştüğünün” altını çizen Atagenç, yaşananların yakın dönemdeki kumpas davalarla benzerliğine şu sözlerle dikkat çekti:

“MİRASI MİLLİ MÜCADELE’Yİ ATEŞLEDİ”

“Asılsız iddialarla yargılanıp işgal ordularının bağımlı mahkemelerinde ‘günah keçisi’ ilan edilen Kemal Bey’in idam edilmesi ile Ergenekon ve Balyoz sürecinde yurtsever subayların asılsız iddianamelerle ölüme terk edilmeleri birbirinin devamı nitelindedir. İşgal altındaki topraklarda kendisine verilen görevi ifa ettiği için idam edilen yurtsever bir bürokratın cenazesi çok büyük bir kalabalıkla Kadıköy Kuşdili’ndeki mezar yerine defnedilmiştir. Cenazedeki kalabalık, işgal ordularının asılsız iddialarla kırmaya çalıştığı direnci daha da artırmış ve Kemal Bey’in mirası Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen bir kıvılcım olarak emperyalizme karşı direnişin sembolü haline gelmiştir.”