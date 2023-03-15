Gürkan Üçüncü kimdir, nereli, kaç yaşında? Gürkan Üçüncü Hopa Kaymakamlığı görevinden neden istifa etti?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:23

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:23

Artvin’in Hopa ilçesinde 19 Eylül 2021 tarihinden itibaren Kaymakamlık görevini yürüten Gürkan Üçüncü, AKP Trabzon Milletvekilliği için aday adaylığı için görevini bıraktı. Yurttaşlar, Gürkan Üçüncü'nün kim olduğunu hangi okuldan mezun olduğunu araştırıyor. İşte, Gürkan Üçüncü hakknda merak edilenler...

GÜRKAN ÜÇÜNCÜ KİMDİR?

Gürkan Üçüncü, 1988 yılında Rize'de dünyaya geldi. 2013 yılında Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden mezun oldu. Halen Erciyes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu yönetiminde yüksek Lisansına devam etmektedir.

Memuriyet hayatına Vergi Denetim Kurulu’nda vergi müfettiş yardımcısı olarak başlayan Üçüncü, 103. dönem Giresun Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine geçiş yaptı.

Samsun İlkadım ve Denizli Serinhisar ilçelerinde Kaymakam Refikliği yapan Gürkan Üçüncü İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda teftiş stajını tamamladı. Giresun Vali Yardımcılığı Vekilliği ile Giresun Dereli ve Çanakçı İlçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra yurtdışı stajı için gönderilen Üçüncü, İngiltere Liverpool Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi aldı.

103. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu tamamlayıp İzmir Beydağ İlçesine atanan daha sonra Adana Aladağ Kaymakamı olarak görev yapan Gürkan Üçüncü, 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 17/09/2021 tarihi itibariyle Artvin, Hopa ilçesine Kaymakam olarak atandı.

GÜRKAN ÜÇÜNCÜ ÖZEL YAŞAMI?

Gürkan Üçüncü evli olup, iyi derecede ingilizce bilmektedir.

GÜRKAN ÜÇÜNCÜ'NÜN İSTİFA AÇIKLAMASI

AKP Trabzon İl Başkanlığı’na gelen Üçüncü, başvurusunu İl Başkanı Sezgin Mumcu’ya verdi. İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üçüncü, “Geçtiğimiz Cumartesi gününe kadar Kahramanmaraş’ın Ezinözü ilçesinde koordinatör görev yaptığımı belirterek, bundan sonraki süreçte de tüm imkanlarımızla bu felaketin izlerini silmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızı vurgulamak isterim. Burada bulunmamızın asıl amacı olarak 28. dönem AK Parti Mlletvekilliği aday adaylık başvurumu İl Başkanlığımıza yaptım. Öncelikle Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile yarın değil hemen şimdi diyerek, başvurumuzun ülkemiz, milletimiz, şehrimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.