Boğulanları kurtarmak isteyen cankurtarana jet ski çarptı!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 18:47

Güncelleme: 30.07.2024 - 18:47

Olay, sabah saatlerinde Karasu sahilinde meydana geldi. Dalga ve akıntı sebebiyle denize girmenin yasak olduğu Karasu’da denize giren 4 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçirenler için cankurtaranlar olaya müdahale etmek istedi.

Cankurtaran Mustafa G., boğulanları kurtarmak istediği sırada diğer cankurtaranlar da desteğe geldi. Jet ski ile olay yerine gelen cankurtaran dönüş yaptığı sırada suda bulunan cankurtaran Mustafa G.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile başından yaralanan Mustafa G., diğer cankurtaranlar tarafından denizden alınarak kıyıya getirildi. Mustafa G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı Cankurtaran Amiri Samet Karaca, yasağa rağmen denize giren vatandaşlara tepki göstererek, “Ben yüzme antrenörüyüm yine de bu denize girmekten korkuyorum. Siz neye güveniyorsunuz? Kaç tane cankurtaranın canını tehlikeye sokuyorsunuz. Cankurtaranlar sizin için sürekli yaralanıyor. Yasaklarımıza uyun artık" dedi.