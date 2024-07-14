Kaçak göçmenler jet ski üzerinde yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 39'u lastik botta, 3'ü de jet ski üzerinde toplam 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 15:46
Kaçak göçmenler jet ski üzerinde yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Temmuz saat 01.10'da Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. 

Harekete geçen ekipler, lastik bottaki 19'u çocuk 39 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 20.25'te jet ski ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 3 kaçak göçmeni daha yakaladı. 

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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