Boğularak öldürülen kadının katili eşinin yeğeni çıktı!

Başakşehir'de iki çocuğunun gözü önünde boğularak öldürülen Suriye uyruklu Emine Derviş'in katili, 9 ay evde misafir olarak kalan kocasının yeğeni çıktı. Cinayetin ardından Kilis'e kaçan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin öldürdüğü Emine Derviş'in ziynet eşyaları ile cep telefonunu da gasbettiği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 14:52
Boğularak öldürülen kadının katili eşinin yeğeni çıktı!
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Başakşehir, Güvercintepe Mahallesinde 22 Nisan Pazartesi günü 35 yaşındaki Emine Derviş evinde boğularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cinayetin işlendiği anda Emine Derviş'in iki çocuğunun da evde olduğu ortaya çıkmıştı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olay sırasında işte olan koca A.H.'nin ifadesine başvurdu. Öldürülen kadının eşi "Sabah saat 07.00 de evden çıktım. Daha sonra komşularım beni arayarak evden bazı sesler geldiğini çocuklarımın yardım istediğini söyledi. Hemen işten izin alarak eve gittim. İçeri girdiğimde eşimi yatağın yanında boğazında bir eşarpla boğulmuş halde buldum. Polise haber verdim. Eşimin ziynet eşyaları ile cep telefonu da alınmıştı" dedi. 

Koca, yeğeninin 9 ay kendi evlerinde kaldığını daha sonra eşiyle kavga ederek evden ayrıldığını cinayeti onun işlemiş olabileceğini belirtti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Bu gelişme üzerine soruşturma yapan polis, yeğen Heysem H.'nin olay sabahı eve geldiği, cinayetin ardından ayrıldığı güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde şüphelinin eve doğru yürüdüğü görüldü. Bir süre sonra aynı kameranın açısına giren şüphelinin cinayetin ardından hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldü. Polis, Suriye uyruklu Heysem H.'nin peşine düştü. Şüphelinin çalıştığı yere giden ekipler, olay günü normalden daha geç geldiğini, yüzünde ve ellerinde bazı tırnak izleri gören arkadaşlarına "Önemli bir şey yok. Düştüm." dediğini öğrendi. Şüphelinin akşam saatlerinde bütün eşyalarını toplayarak iş yeri sahibine "Ben gidiyorum. Polis gelirse burada çalıştığımı söylemeyin" dediği de öğrenildi.

KİLİS'TE GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Ekipleri peşine düştükleri şüphelinin izini Kilis'te buldu. Kısa bir takibin ardından yakalanan şüpheli Heysem H., İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederek Emine Derviş'i boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


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