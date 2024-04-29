Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

Uzmanlara göre, ayak sağlığı hakkında farkında olmanız gereken 3 temel işaret var ve bu işaretler, insan sağlığını tehdit eden sessiz katile ait olabilir.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2024 Pazartesi, 12:33
Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

Vücudunuza dair olağandışı durumlar, zaman zaman göz ardı edilmemesi gereken uyarı işaretleri olabilir. Zira vücudunuz sizlere muhtemelen, bir şeylerin yolunda gitmediğini ve bir doktora görünme zamanının geldiğini söylemeye çalışmaktadır.

İşaretler pek çok yerden gelebilir, ancak bugün ayaklara odaklanacağız...

Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

GEÇMEK BİLMEYEN AĞRILAR...

Dikkat etmeniz gereken ilk şey, ayaklarınızdaki ağrılardır. Ayaklarınız, hareket ettiriyor olsanız bile sanki taş zeminde, saatler boyu yürümüş gibi ağrımaya başladığında bu önemli bir uyarı işaretidir.

Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

KAPANMAYAN YARALAR

Dikkat etmeniz gereken ikinci şey, ayak tabanında açılan ve uzun süre kapanmayan yaralardır ve buna da 'ayak ülseri' denir. Şeker hastalığına (diyabet) sahip kişilerin yaklaşık yüzde 15’inde meydana gelir ve "ayağın alt kısmındaki deri dokusunda oluşan açık yaralarla" tarif edilir.

Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

SESSİZ KATİLİ TANIMAK

Üçüncüsü ve en önemlisi, "ayak tırnaklarınızın kırılgan hale gelmesi ve ayaklarınızdaki kılların dökülmesidir." Bu uyarı işareti, insan sağlığı için son derece tehlikeli olan, kolesterol adlı 'sessiz katilin' bir göstergesi olabilir.

Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

Eğer yüksek kolesterolünüz varsa, bu durum 'periferik arter hastalığı' olarak bilinen bir hastalığa yakalanmanıza neden olabilir.

Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

İngiltere sağlık otoritesi NHS'ye göre bu hastalık, kolesterol ve diğer maddelerin, bacaklarınızdaki atardamarlarda yağ birikintileri oluşturmasından kaynaklanır. Bu durumda "atardamarlarınız daralır ve bacaklarınıza daha az kan gider."

Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

NE YAPMALI?

Bu sessiz katille mücadele etmek zordur, ancak sağlıklı beslenmek; aşırı kiloluysanız kilo vermeye çalışmak ve alkol tüketimini azaltmak hastalığın daha da kötüleşmesini engellemenin ilk yoludur.

Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

Bu durumda yapabileceğiniz en iyi şey, düzenli egzersiz yapmak ve sigara içmekten kaçınmaktır, çünkü bunlar kolesterolünüzü kötüleştiren başlıca etkenlerdir.

Egzersiz yapmaya çalışıyor, ancak bacaklarınızda tekrarlayan bir ağrı hissediyorsanız, bir doktora görünme zamanı çoktan gelmiştir.

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