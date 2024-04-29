Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

Bu durumda yapabileceğiniz en iyi şey, düzenli egzersiz yapmak ve sigara içmekten kaçınmaktır, çünkü bunlar kolesterolünüzü kötüleştiren başlıca etkenlerdir.

Egzersiz yapmaya çalışıyor, ancak bacaklarınızda tekrarlayan bir ağrı hissediyorsanız, bir doktora görünme zamanı çoktan gelmiştir.