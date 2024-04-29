Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti
Uzmanlara göre, ayak sağlığı hakkında farkında olmanız gereken 3 temel işaret var ve bu işaretler, insan sağlığını tehdit eden sessiz katile ait olabilir.
Vücudunuza dair olağandışı durumlar, zaman zaman göz ardı edilmemesi gereken uyarı işaretleri olabilir. Zira vücudunuz sizlere muhtemelen, bir şeylerin yolunda gitmediğini ve bir doktora görünme zamanının geldiğini söylemeye çalışmaktadır.
İşaretler pek çok yerden gelebilir, ancak bugün ayaklara odaklanacağız...
GEÇMEK BİLMEYEN AĞRILAR...
Dikkat etmeniz gereken ilk şey, ayaklarınızdaki ağrılardır. Ayaklarınız, hareket ettiriyor olsanız bile sanki taş zeminde, saatler boyu yürümüş gibi ağrımaya başladığında bu önemli bir uyarı işaretidir.
KAPANMAYAN YARALAR
Dikkat etmeniz gereken ikinci şey, ayak tabanında açılan ve uzun süre kapanmayan yaralardır ve buna da 'ayak ülseri' denir. Şeker hastalığına (diyabet) sahip kişilerin yaklaşık yüzde 15’inde meydana gelir ve "ayağın alt kısmındaki deri dokusunda oluşan açık yaralarla" tarif edilir.
SESSİZ KATİLİ TANIMAK
Üçüncüsü ve en önemlisi, "ayak tırnaklarınızın kırılgan hale gelmesi ve ayaklarınızdaki kılların dökülmesidir." Bu uyarı işareti, insan sağlığı için son derece tehlikeli olan, kolesterol adlı 'sessiz katilin' bir göstergesi olabilir.
Eğer yüksek kolesterolünüz varsa, bu durum 'periferik arter hastalığı' olarak bilinen bir hastalığa yakalanmanıza neden olabilir.
İngiltere sağlık otoritesi NHS'ye göre bu hastalık, kolesterol ve diğer maddelerin, bacaklarınızdaki atardamarlarda yağ birikintileri oluşturmasından kaynaklanır. Bu durumda "atardamarlarınız daralır ve bacaklarınıza daha az kan gider."
NE YAPMALI?
Bu sessiz katille mücadele etmek zordur, ancak sağlıklı beslenmek; aşırı kiloluysanız kilo vermeye çalışmak ve alkol tüketimini azaltmak hastalığın daha da kötüleşmesini engellemenin ilk yoludur.
Bu durumda yapabileceğiniz en iyi şey, düzenli egzersiz yapmak ve sigara içmekten kaçınmaktır, çünkü bunlar kolesterolünüzü kötüleştiren başlıca etkenlerdir.
Egzersiz yapmaya çalışıyor, ancak bacaklarınızda tekrarlayan bir ağrı hissediyorsanız, bir doktora görünme zamanı çoktan gelmiştir.
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