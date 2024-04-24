Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, mahalleli tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 15:51
Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı
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Yenişehir Mahallesi'nde, öğle saatlerinde sıcaktan bunalan Mehmet Kağan İpek (11) ile Mehmet Harun Güneş (11), serinlemek için yağmur suyuyla oluşan gölete girdi.

Bir süre sonra suda çırpınan 2 çocuğu gören mahalleli, yardıma koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Mahalleli tarafından sudan çıkarılan çocuklar, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Acil serviste tedavisine başlanan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


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