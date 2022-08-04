Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 18:28

Olay, Kumcağız Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki yurttaşlar genci sudan çıkardı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, gencin olay yerindeki ilk müdahalesini yapıp ardından ambulansa aldı.

Boğulma tehlikesi geçiren gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gence, yurttaşların ve sağlık ekiplerinin yardımı ise anbean amatör kameraya yansıdı.



