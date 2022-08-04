Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren yurttaş hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kumcağız Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki yurttaşlar genci sudan çıkardı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, gencin olay yerindeki ilk müdahalesini yapıp ardından ambulansa aldı.
Boğulma tehlikesi geçiren gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gence, yurttaşların ve sağlık ekiplerinin yardımı ise anbean amatör kameraya yansıdı.
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