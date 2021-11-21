Boji'nin hesabından 'özür bekliyorum' mesajı

21 Kasım 2021 Pazar, 12:35

İstanbul'u birçok toplu taşıma aracı kullanarak gezdiği için gündem olan köpek Boji'ye yönelik Twitter'da bir kişinin, “İBB’nin kadrolu köpeği BOJİ tramvaya pisledi” diye paylaşım yapılmıştı. Bunun üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun, dışkıyı tramvaya koyan kişinin kamera görüntülerini paylaşmış, Boji'ye yapılan kumpas sosyal medyada gündem olmuştu.

Boji'ye yapılan kumpasa tepkiler gecikmemiş, sosyal medyada kumpas etiketi ilk sıralara yükselmişti.

"ÖZÜR BEKLİYORUM"

Bugün de Boji'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Boji'nin bir fotoğrafının yanı sıra, "Hala birilerinden özür bekliyorumdur" açıklamasına yer verildi.

Paylaşım kısa sürede yüksek etkileşim ve beğeni sayılarına ulaştı. Paylaşımın altına gelen yorumlarda Boji'ye destekler birbiri ardına geldi.