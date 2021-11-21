Boji'nin hesabından 'özür bekliyorum' mesajı
İstanbul'u turlayan köpek Boji'nin tramvaya pislediği iddia edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, bir kişinin tramvay koltuğuna dışkı bıraktığı anların videosunu paylaşmıştı. Bunun üzerine Boji'ye yapılan kumpas sosyal medyada gündem olmuştu. Bugün Boji'nin sosyal medya hesabından, "Hala birilerinden özür bekliyorumdur" açıklamasıyla birlikte bir fotoğrafı paylaşıldı.
İstanbul'u birçok toplu taşıma aracı kullanarak gezdiği için gündem olan köpek Boji'ye yönelik Twitter'da bir kişinin, “İBB’nin kadrolu köpeği BOJİ tramvaya pisledi” diye paylaşım yapılmıştı. Bunun üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun, dışkıyı tramvaya koyan kişinin kamera görüntülerini paylaşmış, Boji'ye yapılan kumpas sosyal medyada gündem olmuştu.
Boji'ye yapılan kumpasa tepkiler gecikmemiş, sosyal medyada kumpas etiketi ilk sıralara yükselmişti.
"ÖZÜR BEKLİYORUM"
Bugün de Boji'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Boji'nin bir fotoğrafının yanı sıra, "Hala birilerinden özür bekliyorumdur" açıklamasına yer verildi.
Paylaşım kısa sürede yüksek etkileşim ve beğeni sayılarına ulaştı. Paylaşımın altına gelen yorumlarda Boji'ye destekler birbiri ardına geldi.
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