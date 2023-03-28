Bölgede ilk kez görüldü: Mezarlıkta 6 metre çapında ve derinliğinde obruk!
Sakarya'daki Gümüşoluk köyü mezarlığında 6 metre çapında ve derinliğinde obruk oluştu. Yetkililer, obruk oluşumunun bölgede ilk defa görüldüğünü aktardı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan mezarlıkta 6 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
1 MEZARLIK ZARAR GÖRDÜ
Edinilen bilgiye göre, Gümüşoluk köyü mezarlığında derin çukur oluştuğunu fark edenler, durumu muhtarlığa bildirdi. Belediyeye haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen jeoloji mühendisleri, inceleme sonucu çapı ve derinliği 6 metre olan obruğun meydana geldiğini belirledi.
Fındık bahçesinin de bulunduğu alandaki çökme nedeniyle 1 mezarlık zarar gördü.
"BÖLGEDE İLK DEFA GÖRÜLDÜ"
Kocaali Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Jeoloji Mühendisi Yusuf Koral, daha çok İç Anadolu'da suyun kullanımına bağlı oluşan obrukların bölgede ilk defa görüldüğünü belirtti.
"Yer altı suyunun karbondioksitle etkileşime geçerek, karbonik asit oluşturması sonucu kireç taşını eritmesiyle karstik boşluk oluşturduğunu tahmin ediyoruz" diyen Koral, hızla yapılacak arazi çalışmalarında jeolojik, jeofizik ve sondaj ölçümlerle çökmenin nedeninin tespit edileceğini ifade etti.
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