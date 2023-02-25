Obruk nedir? Obruk nasıl oluşur? Obruk neden olur?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:03

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 12:03

Konya Ovası'nda yer altında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obruk sayısının yıllar içerisinde hızlı artışı, tedirginliğe neden oluyor.

OBRUK NEDİR?

Obruk, yer altında kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik yer şekli.

OBRUK NEDEN OLUŞUR?

Obruk oluşumlarının giderek artmasının en temel nedeni aşırı ve kontrolsüz su kullanımı. Yıllar içerisinde yer altı su seviyesindeki düşümler giderek artan seyir izliyor.

OBRUK NASIL OLUŞUR?

Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden olur, bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöker. İşte bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk denir.

KONYA'DA KAÇ OBRUK VAR?

Konya genelinde tespit edilen toplam obruk sayısı 2022 yılı verilerine göre 2240. Konya'da obruklar; Karapınar, Karatay, Çumra, Selçuklu, Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerinde görülüyor.