Bölgede son çalışmayı GDZ Elektrik yapmış

Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve GDZ Elektrik AŞ hakkındaki adli işlemler devam ederken elektrik kaçağının olduğu bölgedeki son çalışmanın GDZ Elektrik AŞ tarafından yapıldığına ilişkin görüntü ve ilgili birimlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Yazışmalarda elektrik biriminden görevlendirilen belediye çalışanının olayın gerçekleştiği yere gittiği ve elektrik şirketi Gediz üniformalı çalışanın tamamı yüzeyde olduğu görülen boruya kaynak yaptığının fotoğrafla belirlenerek “TEDAŞ’tan kaynaklı, bizimle alakası yok, burada çalışma yapıyorlar” dediği görüldü.

9 Ocak’ta olay yerinde kaynak yapan Gediz’in 13 Ocak’ta da sokağı asfaltladığı öğrenildi. İZSU ve Belediyenin hiçbir şirketinin 5 Ocak’tan sonra sokağa işlem yapmak için girmediği öğrenildi.

TEPEDEKİ İSİM İKİ ESKİ BAKANIN YAKINI ÇIKTI

Alsancak'ta elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmak isteyen İnanç Öktemay’ın (44) feci ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayda sorumluluğu olduğu belirtilen Gediz (GDZ) Elektrik’in yönetiminde yer alan bir isim dikkat çekti.

AKRABALIK İLİŞKİLERİ!

GZD Elektrik’in yönetim kurulu üyesi olan Elmas Yaşar Bostancı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde ETİ Maden İşletme Genel Müdürlüğü’ne atandığı öğrenildi.

Bostancı, aynı zamanda eski AKP’li bakanlar Selma Aliye Kavaf ile Sema Ramazanoğlu’nun küçük kardeşi, eski AKP milletvekili Mehmet Ramazanoğlu’nun da kayınbiraderi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir de 2017’de TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “AKP’nin aile saltanatı” dediği atama listesini açıklamıştı.

Emir’in açıkladığı o listede, Bostancı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda “başkan danışmanı” olarak görev yaparken, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne atandığı yer alıyor.

Bostancı şu anda GZD Elektrik Yönetim Kurulu üyesi.

