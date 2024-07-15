İki kişinin feci şekilde can verdiği elektrik faciasında gözaltı sayısı 20'ye yükseldi

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:57
İki kişinin feci şekilde can verdiği elektrik faciasında gözaltı sayısı 20'ye yükseldi
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında 20 kişiyi gözaltına aldı.

İl dışında olduğu belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.


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