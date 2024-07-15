Bir elektrik faciası daha: Kardeşinin iş yerinde akıma kapılarak öldü!

Gaziantep'te kardeşinin oto yıkama dükkanında elektrik şalterini kapatmak isteyen Suriye uyruklu Omar Fahaed (28), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 12:30
Bir elektrik faciası daha: Kardeşinin iş yerinde akıma kapılarak öldü!
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Hoşgör Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde Omar Fahed, kardeşinin işlettiği araç yıkama dükkanını kapatmak için şalteri indirdiği sırada akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sevk edildi.

Ekiplerin müdahalede bulunduğu Fahed, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 3 çocuk babası Omar Fahed, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Fahed'in cenazesi adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 


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