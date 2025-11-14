Bolu'da üç otomobil birbirine girdi... Yaralılar var!

Bolu-Mudurnu karayolunun Doğancı mevkiinde saat 14.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mudurnu yönüne giden Mustafa Ç.’nin çalıştığı tavuk entegre tesisine dönüş yapmak istediği 06 BRH 717 plakalı otomobile arkasından gelen Sinan B. yönetimindeki 10 AHT 185 plakalı otomobil ile Yahya B. idaresindeki 14 ADG 138 plakalı araç çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.