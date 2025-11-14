Zeytinburnu'nda metrobüs kazası... Yaralılar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 08:19:00
AA
Zeytinburnu'nda durakta bekleyen engelli yolcu metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki 2 yolcunun da hafif yaralandığı öğrenildi

İ.B. (55) idaresindeki 34 TN 2763 plakalı metrobüs, Cevizlibağ Metrobüs Durağı'na yaklaştığı sırada, durakta sarı çizgiyi geçtiği iddia edilen H.C.'nin (57) tekerlekli sandalyesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak perona ve metrobüs yoluna kafasını çarpan H.C. ağır yaralandı.

Kaza sırasında metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki yolculardan E.N.K. (19) ve C.D. (60) de hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

