Bolu Dağı trafiğe kapatıldı!
Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı çift şeritli kapatılarak otoyola yönlendirildi.
Altay kar fırtınası sebebi ile Düzce’de yoğun kar yağışı devam ediyor.
Büyük araç geçişine kapatılan yollarda kar küreme faaliyetleri devam ederken Bolu Dağı’nda kar etkisini artırdı.
Yoğunluğun oluştuğu bölgede olumsuzluk yaşanmaması için Bölge Trafik ekiplerince D-100 karayolu Bolu Dağı çift şeritli trafiğe kapatıldı.
Güzergahı kullanmak isteyen sürücüler Anadolu Otoyolu’na yönlendirilirken, Bolu Dağı’nda küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Etiketler: #bolu dağı #Kar #kar yağışı
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