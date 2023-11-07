Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli kaç km? Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı mı?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:16

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:16

Bolu Dağı Tüneli'nin trafiğe açılacağı tarih belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl içinde heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmaların tamamlandığını belirtti. İstanbul-Ankara arası Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesim, 25 Eylül tarihinde trafiğe kapatıldı. Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesimde Ankara yönündeki trafik akışı 46 gün boyunca D-100 üzerinden sağlandı.

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

7 Kasım Salı günü açılışı yapılacak olan Bolu Dağı Tüneli 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacak.

BOLU DAĞI TÜNELİ KAM KM UZUNLUĞUNDA?

Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişinin 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğunun 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkartıldı.

DEPREME KARŞI ÖZEL ÖNLEM ALINDI

Üç viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, beş genleşme derzi değişiminin yapıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirilmiştir. Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağını açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz."