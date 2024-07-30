Bolu Dağı Tüneli yarın sabah kapanıyor: 50 gün İstanbul istikameti kapalı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:24

Güncelleme: 30.07.2024 - 15:24

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışmalar yarın başlayacak. İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 50 gün trafiğe kapalı kalacak.

Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00’den itibaren ulaşıma kapatılacak.

İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler. 19 Eylül’de ulaşıma açılması planlanıyor.