Bolu Dağı Tüneli yarın sabah kapanıyor: 50 gün İstanbul istikameti kapalı

Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü yarın sabah saatlerinden itibaren ulaşıma kapatılacak. 50 günde tamamlanması planlanan çalışma sebebiyle sürücüler Kaynaşlı’ya kadar D-100’den ulaşımını sağlayacak.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:24
Bolu Dağı Tüneli yarın sabah kapanıyor: 50 gün İstanbul istikameti kapalı
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TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışmalar yarın başlayacak. İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 50 gün trafiğe kapalı kalacak.

Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00’den itibaren ulaşıma kapatılacak.

İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler. 19 Eylül’de ulaşıma açılması planlanıyor.


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