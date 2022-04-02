Bolu Dağı Tüneli'nde 4 şerit trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır." denildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 20:49
Bolu Dağı Tüneli'nde 4 şerit trafiğe kapatıldı
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle 4 şeridin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacaktır.


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