Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü trafiğe açıldı

17 Haziran 2022 Cuma, 11:26

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde 16 Mayıs tarihinde genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde süren çalışmalar boyunca İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendirildi.

20 Haziran tarihinde bitirilmesi planlanan çalışmaların 3 gün önce bitirilmesiyle birlikte TEM Otoyolu üzerinde bulunan dubalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.