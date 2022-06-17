Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü trafiğe açıldı

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü tamamlanan genleşme derz değişimi çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

İHA
17 Haziran 2022 Cuma, 11:26
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü trafiğe açıldı
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Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde 16 Mayıs tarihinde genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde süren çalışmalar boyunca İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendirildi. 

20 Haziran tarihinde bitirilmesi planlanan çalışmaların 3 gün önce bitirilmesiyle birlikte TEM Otoyolu üzerinde bulunan dubalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı. 


İstanbul bolu dağı Bolu Dağı Tüneli
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