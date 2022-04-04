Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 16:23

Cumartesi günü TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

TOPRAĞI TEMİZLEDİLER

Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprağı dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.

YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Nisan'da heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan kaldırma çalışmalarının sona erdiğini temizlik çalışmalarının ardından tünelin 16.00 itibariyle ulaşıma açılacağını duyurmuştu.

Kapanan Bolu Dağı Tüneli iki gün süren çalışmaların ardından saat 16.00 itibarıyla yeniden trafiğe açıldı.