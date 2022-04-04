Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde meydana gelen heyelan, yolun çift yönlü olarak trafiğe kapanmasına neden olmuştu. İki tarafı da ulaşıma kapatılan tünel, 4 Nisan Pazartesi saat 16.00 itibarıyla yeniden trafiğe açıldı.
Cumartesi günü TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.
TOPRAĞI TEMİZLEDİLER
Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprağı dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.
YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Nisan'da heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan kaldırma çalışmalarının sona erdiğini temizlik çalışmalarının ardından tünelin 16.00 itibariyle ulaşıma açılacağını duyurmuştu.
Kapanan Bolu Dağı Tüneli iki gün süren çalışmaların ardından saat 16.00 itibarıyla yeniden trafiğe açıldı.
????Heyelan temizlik çalışması tamamlanmış ve #BoluDağıTüneli her iki yönden de trafiğe açılmıştır.#KGMAnlıkYolDurumu ????? https://t.co/jrdNIQfdR3— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) April 4, 2022
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