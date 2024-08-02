Bolu Dağı Tüneli’nin kapanmasıyla araç yoğunluğu oluştu

Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:33

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:33

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde heyelan riskini önlemek amacıyla tünelin 67 metre uzatılması için çalışmalar başladı.

Bu çalışmanın yanı sıra İstanbul yönündeki viyadüklerde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kısmı 19 Eylül'e kadar kapalı olacak.

İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant gişelerinden çıkış yaparak D-100 yolundan devam ederken, Kaynaşlı gişelerinden otoyola geri giriş yapabilecek.

Bolu Dağı Tüneli'nin kapanması nedeniyle Bolu batı gişeleri ile Abant gişeleri arasında ve D-100 karayolunda İstanbul yönünde yoğunluk yaşandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.