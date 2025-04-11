Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'ndan kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:21

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı nedeniyle bölgeden geçen sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

Güzergahın Bolu kesiminde yer alan Elmalık, Abant kavşağı kesimleri ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, tünel ve viyadükler kesimlerinde de yağış görülüyor.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezi ile yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor.



Etiketler: #bolu dağı #kar yağışı

İlgili Haberler

Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
Bolu Dağı trafiğe kapatıldı!

Bolu Dağı trafiğe kapatıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler