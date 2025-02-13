Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Bolu Dağı’nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
Virajlı ve rampalı yollarda ilerleyen sürücüler, düşük hızda seyretmek zorunda kaldı. Yetkililer, olası kazaların önüne geçmek için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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