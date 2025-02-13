Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:29

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bolu Dağı’nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

Virajlı ve rampalı yollarda ilerleyen sürücüler, düşük hızda seyretmek zorunda kaldı. Yetkililer, olası kazaların önüne geçmek için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Etiketler: #bolu dağı

İlgili Haberler

Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 35 metreye düştü

Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 35 metreye düştü
Bolu Dağı'nda sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü

Bolu Dağı'nda sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu: Görüş mesafesi 40 metreye düştü

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu: Görüş mesafesi 40 metreye düştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler